Россия не будет выполнять условия Вашингтона, чтобы избежать санкций

18.09.2018 21:55



Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Россия не будет выполнять те требования, которые выдвинули США для отмены санкционных ограничений из-за "дела Скрипалей", пишет ТАСС. Тем не менее она заверила, что американская сторона не собирается ослаблять своих позиций и продолжит политику введения санкционных мер, в рамках законодательства США о контроле над химическим и биологическим вооружением.