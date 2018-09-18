Послы Швейцарии и Нидерландов вызваны в МИД

18.09.2018 21:22



МИД России вызвал послов Швейцарии и Нидерландов в связи с появившейся в СМИ данных стран историей о двух российских агентах, которые должны были производить шпионскую деятельность на территории лабораторного комплекса швейцарского Шпица, пишет РИА Новости.

Так, швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad, рассказали историю о двух российских шпионах, пойманных в Гааге и возвращенных в Москву. Издания указывают, что в операции принимали участие как швейцарские и голландские специальные службы, так и спецслужбы Великобритании.

В МИД РФ послам напомнили о недопустимости нагнетания антироссийской риторики, что может серьезно повредить двусторонним отношениям стран.