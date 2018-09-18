Собянин отправил в отставку правительство Москвы

18.09.2018 17:59



Фото: kremlin.ru

Столичное правительство отправлено в отставку. Соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина был размещен во вторник, 18 сентября, на его официальном сайте.

"В соответствии со статьями 40 и 41 устава Москвы, статьей 6 Закона города Москвы от 20 декабря 2006 года. N 65 "О Правительстве Москвы" объявляю об отставке правительства Москвы", - отмечено в указе главы города.

Помимо этого в документе сообщается о том, что все члены городского правительства продолжат исполнять свои обязанности до окончания формирования нового состава администрации, пишет gazeta.ru.