Кандидаты в губернаторы Хабаровского края будут работать вместе

18.09.2018 05:32



Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, который примет участие во втором туре голосования на губернаторских выборах вместе с кандидатом от ЛДПР Сергеем Фургалом, предложил последнему должность первого заместителя правительства края, пишет ТАСС. Фургалов предложение принял, но свою кандидатуру с выборов не снял. Напоминаем, что второй тур выборов губернатора Хабаровского края состоится 23 сентября.