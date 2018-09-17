Ученые доказали, что сажа из загрязненного воздуха может достигать плаценты

17.09.2018 23:53



Идея о том, что загрязнение воздуха может повредить развитию плода в утробе матери, не вызывает споров. Но новые предварительные исследования британских ученых дают прямые доказательства того, как этот ущерб может произойти через плаценту, пишет GizModo.

Специалисты из Лондонского университета исследовали плаценты пяти некурящих женщин, которые недавно родили здоровых детей через кесарево сечение. Надеясь подтвердить, что сажа может перемещаться из легких человека в их кровь, а затем в плаценту. Команда ученых обнаружила черные углеродные частицы во всех исследуемых плацентах. Так, каждая плацента в среднем имела около пяти квадратных микрометров частиц.

«Наши результаты дают первое доказательство того, что ингаляционные частицы загрязнения могут перемещаться из легких в кровоток, а затем в плаценту», - сказал Норрис Лю, педиатр и научный сотрудник Лондонского университета. «Мы не знаем, могли ли найденные частицы также переместиться в плод, но наши данные свидетельствуют о том, что это действительно возможно. Мы также знаем, что частицы не должны попадать в организм ребенка, для того, чтобы иметь отрицательный эффект, потому что, если они влияют на плаценту, это будет иметь прямое влияние на плод».

Многочисленные исследования в других странах показали, что воздействие загрязнения воздуха на развивающийся плод связано со всеми видами проблем со здоровьем в будущем, включая низкий вес при рождении, расстройство спектра аутизма и ожирение.