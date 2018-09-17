Москвичи смогут увидеть сближение Луны с Сатурном и Марсом

17.09.2018 22:28



Информационный отдел столичного планетария сообщает, что в темное время суток с 17 по 20 сентября москвичи смогут наблюдать сближение земного спутника с Сатурном и Марсом.

За данным астрономическим явлением можно вести наблюдение при ясной безоблачной погоде (после 18:30 по московскому времени). Над юго-западным горизонтом появятся 2 яркие планеты (Сатурн и Марс). По словам астрономов, ориентиром послужит растущая Луна.

Сближение планет можно будет заметить без помощи телескопа. В ночь на двадцатое сентября естественный спутник Земли пройдет недалеко от Красной планеты, которая в сентябре ярко сияет на небосводе до полуночи.

Сближение – видимое прохождение одного небесного объекта (как правило планеты либо звезды) вблизи другого на небесной сфере. Угловое расстояние между светилами при сближении – менее 6-7°.