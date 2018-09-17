Разрушенная Украиной дамба могла спровоцировать экологическую катастрофу в Крыму

17.09.2018 21:43



Как сообщил директор завода "Крымский титан" Андрей Акулов, в настоящее время специалисты выясняют, могло ли частичное разрушение Украиной дамбы, которая отделяет кислотонакопитель завода от озера Сиваш, спровоцировать экологическую катастрофу в Армянске, пишет РИА Новости. По его словам, в пятницу, сотрудниками завода было обнаружено, что дамба, находящаяся на территории и России и Украины, частично разрушена с украинской стороны. Завод уже обратился в ФСБ с просьбой провести необходимую проверку данного объекта.