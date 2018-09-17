Эвакуированная солнечная обсерватория в США снова начнет работать

17.09.2018 21:23



Обсерватория по изучению солнечных пятен Sunspot в Нью-Мексико, наконец, возобновляет работу, после того, как она была внезапно эвакуирована ФСБ из-за «проблемы безопасности», пишет DailyMail. Национальный научный фонд США, под управлением которого находится обсерватория, объявил, что на этой неделе все сотрудники смогут вернуться на свои рабочие места. Тем не менее причина эвакуации объекта так и не была озвучена официальными лицами. Известно только то, что правоохранительные органы расследуют преступную деятельность, которая произошла в стенах обсерватории.

Вместе с тем, в течение недели после первоначальной эвакуации общественность гадала о всевозможных причинах срочного закрытия обсерватории, причем некоторые предполагали, что к этому могут быть причастны инопланетяне.