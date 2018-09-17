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Светящийся гигантский НЛО вновь замечен в одном из американских штатов

17.09.2018 21:04
Светящийся гигантский НЛО вновь замечен в одном из американских штатов

В США (город Стиллуотер, штат Миннесота) в ночь на 14 сентября был замечен необычный НЛО.

Загадочный светящийся объект синего цвета увидел один из автомобилистов.

Американец передвигался на автомобиле НЛО в Калифорнии. UFO California вместе со своей девушкой, как вдруг неожиданно в небе появился огромный НЛО. Объект парил в течение 4 минут, а потом быстро исчез.

Очевидцам данного явления удалось сделать несколько снимков. Наблюдатели выразили уверенность в том, что они видели космический корабль внеземного происхождения. Они также сообщили, что это не могло быть каким-либо отражением, пишет ufosightingsdaily.com.

 «Мне любопытно узнать, не пропали ли какие-то путешественники этой ночью. Если НЛО так близко приблизился к дороге, вероятно, у него была определенная цель. Возможно, это было похищение кого-то или попытка связаться с кем-то. Интересно, заметили ли свидетели, что время прошло быстро... Возможно, они сами были похищены и снова отправлены обратно», - прокомментировал фото известный уфолог Скот Уоринг.

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