Захарова ответила на обвинения Хейли

17.09.2018 20:58



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения постпреда США при ООН Никки Хейли в том, что Россия якобы имеет отношение к убийству брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, который скончался в 2017 году после того, как неизвестный брызнул ему в лицо запрещенный нервно-паралитический препарат VX, пишет ТАСС. По словам Хейли, Россия предоставила КНДР химическое оружие, использованное во время убийства. Так, на своей странице в Facebook Захарова написала, что похоже мы приближаемся к разгадке убийства президента США Джона Кеннеди.