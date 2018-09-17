Путин и Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе

17.09.2018 20:43



Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании с 15 октября демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, пишет Интерфакс. Глубина зоны будет составлять порядка 15 - 20 км. Она будет проходить по линии соприкосновения правительственных сил Сирии и вооруженной оппозиции в регионе. Также, президенты договорились о выводе из зоны "радикально настроенных боевиков", включая террористов запрещенной в России "Джабхат ан-Нусры", а также тяжелого вооружения. Патрулирование создаваемой зоны будет осуществляться совместными усилиями российских и турецких мобильных групп.