Ротенеберг заявил, что Крымский мост простоит 100 лет

16.09.2018 22:04



Глава совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг выразил уверенность в том, что Крымский мост простоит 100 лет. Такое заявление он сделал, выступая в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

При землетрясении «мост будет стоять», потому что его сваи установлены под разными углами, отметил Ротенберг. Он также заметил, что мост имеет довольно большие пролеты, благодаря чему если пойдут льды, то они пойдут мимо. «В общем-то, сто лет гарантировано», - заключил бизнесмен.

Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Автодорожную часть моста открыли в мае, строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие запланировано на следующий год.