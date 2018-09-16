Британские спецслужбы ищут новых подозреваемых по «делу Скрипалей»

16.09.2018 21:14



Фото: news.met.police.uk

Вместе с "подозреваемыми" Британией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери гражданами РФ Александром Петровым и Русланом Бошировым, по данным британских средств массовой информации, в "операции" могли быть задействованы ещё 2 человека, пишет RT на русском со ссылкой на Mirror.

Спецслужбы Великобритании предположили, что этими "подозреваемыми" могли быть медик и сотрудник посольства.

Напомним, что тринадцатого сентября на телеканале RT состоялось интервью с Петровым и Бошировым, во время которого они рассказали о своей турпоездке в Британию.

Представитель МИД Великобритании заявил, что Лондону "очевидно, что эти люди - офицеры российской военной разведки".