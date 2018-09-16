Уфолог запечатлел на видео 37 НЛО возле Луны

16.09.2018 13:33



Итальянский астроном запечатлел на видео загадочные объекты, пролетевшие мимо Луны. Видео изучили уфологи и заявили, что оно не является подделкой. По их словам, исходные кадры, не подвергались какой-либо обработке с наложением компьютерной графики. Возле земного спутника действительно пролетело более трех десятков неопознанных летающих объектов. Они двигались по одной траектории, маневрируя на очень высокой скорости.

Исследователи заметили, что все предметы в кадре находятся на значительном расстоянии от Земли и не могут быть стаей птиц либо летучих мышей. Видео было снято с большим увеличением, при котором удержание объекта в кадре становится проблематичным.

В Сети мнение пользователей разделилось, одни считают, что речь идёт о кораблях пришельцев, передвигающихся флотилией. Другие говорят о скоплении метеоров и стае птиц, пишет actualnews.org.