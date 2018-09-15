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Восточный экономический форум

Некоторые банки Китая присоединились к антироссийским санкциям

15.09.2018 06:37
Некоторые банки Китая присоединились к антироссийским санкциям

Глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов заявил, что некоторые коммерческие кредитные организации Китая стали отказывать российским клиентам в обслуживании платежей, пишет Российская газета. Банки в своих отказах ссылаются на введенные США и Европейским союзом санкции. Однако, многие клиенты российских банков не имеют к существующим санкционным ограничениям никакого отношения. Данилов объясняет подобное поведение китайских организаций "расширенной интерпретацией ограничительных мер третьих стран в отношении РФ". Он предлагает проводить более интенсивную работу с китайскими банковскими организациями по разъяснению сути ограничительных мер, принятых в отношении России.

Китай критикует новые антироссийские санкции США
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