Некоторые банки Китая присоединились к антироссийским санкциям

15.09.2018 06:37



Глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов заявил, что некоторые коммерческие кредитные организации Китая стали отказывать российским клиентам в обслуживании платежей, пишет Российская газета. Банки в своих отказах ссылаются на введенные США и Европейским союзом санкции. Однако, многие клиенты российских банков не имеют к существующим санкционным ограничениям никакого отношения. Данилов объясняет подобное поведение китайских организаций "расширенной интерпретацией ограничительных мер третьих стран в отношении РФ". Он предлагает проводить более интенсивную работу с китайскими банковскими организациями по разъяснению сути ограничительных мер, принятых в отношении России.