США ответили на обвинения об экспериментах над жителями Грузии

15.09.2018 06:04



Как заявил официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон в интервью РИА Новости, обвинения бывшего министра безопасности Грузии Игоря Гиоргадзе абсурдны и не соответствуют действительности. По его словам, Центр исследования общественного здоровья Лугара, о котором идет речь, даже не является объектом США, он находится под управлением Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии. Так Пахон прокомментировал обвинения Гиоргадзе о том, что США проводит эксперименты над жителями Грузии в исследовательском центре имени Роберта Г. Лугара, расположенном недалеко от Тбилиси.