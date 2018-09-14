Захарова ответила Госдепу США на требования провести проверки химобъектов России

14.09.2018 22:59



Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на слова представителя Госдепартамента США о том, что США требуют допустить специалистов для дополнительных проверок российских химических объектов, пишет РБК. По ее словам, данные требования нелегитимны и нарушают Конвенцию о запрещении химоружия. Политик подчеркнула, что Россия не намерена подобным требованиям подчиняться.