Ученые создали «оптическую ракету» с помощью интенсивного лазерного излучения

14.09.2018 22:36



В недавнем эксперименте в Университете Небраски-Линкольна ученые смогли почти мгновенно ускорить электроны плазмы на путях интенсивных импульсов лазерного света до скорости света, пишет phys.org.

Так, профессор физики Дональд Умстаддер, возглавлявший исследовательский эксперимент, сказал, что новое приложение можно назвать «оптической ракетой» из-за огромного количества силы, которая проявляется в эксперименте.

«Это новое и уникальное применение интенсивного света может улучшить производительность компактных ускорителей электронов», - сказал Умстаддер. «Но новый и более общий научный аспект наших результатов заключается в том, что применение силы света привело к прямому ускорению вещества. «Оптическая ракета» является последним примером того, как силы, действующие на свет, могут использоваться в качестве инструментов».