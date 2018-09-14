В СМИ появились доказательства возможной причастности Петрова и Боширова к спецслужбам

14.09.2018 21:33



В иностранных СМИ появилась публикация совместного расследования издания The Insider и исследовательской группы Bellingcat, пишет Коммерсант. Так, согласно данным первой части расследования, Александр Петров и Руслан Боширов получили загранпаспорта в УФМС 770001, которое, по данным иностранных источников, выдает документы для сотрудников спецслужб. Также, в расследовании говорится, что Петров и Боширов купили билеты за день до вылета. Предполагается, что они сделали это после того, как в тот же день, но немного раньше, билет в Лондон купила Юлия Скрипаль.