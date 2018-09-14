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Английский суд отклонил три из четырех требований Украины по делу о долге перед Россией

14.09.2018 19:59
Английский суд отклонил три из четырех требований Украины по делу о долге перед Россией

Апелляционный суд Англии рассмотрел дело о задолженности Украины перед Россией на сумму более $3 млрд., пишет RT. Так, по словам первого вице-премьера и министра финансов РФ Антона Силуанова, три из четырех пунктов украинской апелляции отклонены судом. По четвертому, подразумевающему, что Украина вынуждена была взять кредит под давлением России, дело может быть возвращено в Высокий суд Лондона для нового рассмотрения. 

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