На учениях "Восток-2018" были использованы "ракеты-невидимки"

14.09.2018 06:56



Начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов рассказал, что на военных учениях "Восток-2018" на полигоне "Телемба" в Бурятии, были использованы специальные тренировочные копии реальных крылатых ракет, которые способны огибать рельеф, баллистических боеголовок и специальных "ракет-невидимок", в количестве 30 штук, пишет "Звезда". Тем не менее все они были сбиты развернутыми над полигоном системами ПВО "Бук М2", "Тор", "Панцирь-С", а также комплексами С-300 ПМ и С-400 "Триумф".