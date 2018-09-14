Поклонская прокомментировала расформирование возглавляемой ею Комиссии

14.09.2018 05:58



Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская прокомментировала расформирование Комиссии по контролю за доходами, которую она возглавляла, пишет РИА Новости. По ее словам, так как члены партии не смогли реализовать наказание за голосование по вопросу пенсионной реформы, о котором публично объявили, они пошли на такой шаг: оптимизация работы, путем реорганизации Комиссии. Тем не менее, она пообещала проследить за судьбой тех "кейсов", которые уже были собраны и рассмотрены членами комиссии.

Напоминаем, что ранее, Наталья Поклонская, вопреки решению партии "Единая Россия", проголосовала против принятия пенсионной реформы в стране в том виде, в котором законопроект вынесли на голосование.