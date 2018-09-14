В ДНР задержан командир батальона, в котором воевал Прилепин

14.09.2018 05:37



Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бриг сообщил, что в Республике задержан Сергей Фомченков, командир батальона, в котором ранее воевал писатель Захар Прилепин, пишет РБК. По его словам, власти ДНР предложили командиру перейти под командование МВД ДНР. Бриг добавил, что не знает, какие именно разногласия произошли у Фомченкова с МВД, но надеется, что все закончится благополучно.