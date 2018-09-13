В Греции скала рухнула на пляж, есть пострадавшие

13.09.2018 23:58



В Греции произошло обрушение скалы на популярном пляже Навайо (остров Закинф), пострадали 7 человек, пишет korrespondent.net.

Пляж Навайо является достопримечательностью Ионических островов, его окружают крутые скалы. Добраться к пляжу зможно лишь на лодке.

В соцсети один из очевидцев разместил видео, на котором видно, как падает скала. При обрушении скалы поднялась волна, в результате перевернулось несколько лодок.

Сообщается, что люди серьезно не пострадали. Многим из них помощь была оказана на месте. В медучреждение была с травмой спины была доставлена лишь туристка из Чехии.

Греческие ученые не исключили того, что подобные коллапсы могут случится и на других пляжах, окруженных скалами, так как Ионические острова расположены в зоне тектонической активности, пишет ktelegram.com.