В Греции скала рухнула на пляж, есть пострадавшие
В Греции произошло обрушение скалы на популярном пляже Навайо (остров Закинф), пострадали 7 человек, пишет korrespondent.net.
Пляж Навайо является достопримечательностью Ионических островов, его окружают крутые скалы. Добраться к пляжу зможно лишь на лодке.
#navagio #navagiobeach collapse pic.twitter.com/0yO1UANya7— d3scr1pt0r (@d3scr1pt0r) 13 сентября 2018 г.
В соцсети один из очевидцев разместил видео, на котором видно, как падает скала. При обрушении скалы поднялась волна, в результате перевернулось несколько лодок.
Сообщается, что люди серьезно не пострадали. Многим из них помощь была оказана на месте. В медучреждение была с травмой спины была доставлена лишь туристка из Чехии.
Греческие ученые не исключили того, что подобные коллапсы могут случится и на других пляжах, окруженных скалами, так как Ионические острова расположены в зоне тектонической активности, пишет ktelegram.com.
Написать комментарий