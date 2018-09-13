Датские археологи раскопали улицы под Рибе, чтобы добраться до древнего поселения викингов

13.09.2018 23:34



Археологи из Орхусского университета и Музея Юго-Западной Ютландии (Дания) раскопали улицы под городом Рибе, чтобы в мельчайших подробностях узнать, как был создан первый город эпохи викингов, пишет ScienceNordic.

Специалисты проводили раскопки на глубине до трех метров, где обнаружили тысячи предметов, относящихся к эпохе первых городов Северного региона. Исследователи обнаружили все: от бисера, амулетов, монет и потерянных гребней, до костей.

Одной из необычных находок является найденный кусок лиры, в комплекте с настраивающими штифтами. Это открытие само по себе дает торговому городу совершенно новый статус. Еще одна необычная находка - открытие рунических надписей.

Интересно, что начиная раскопки, археологи ожидали обнаружить совершенно другое. По их словам, особенным Рибе делает то, что люди, которые здесь жили, не были, в основном фермерами, использовавшими свою продукцию для бытовых целей, а были ремесленниками, моряками, торговцами, владельцами гостиниц и, возможно, даже музыкантами.

Ученые знали о существовании раннего периода Рибе в течение многих лет, но раскопки глубоких слоев для изучения этого раннего периода являются дорогостоящими и трудоемкими. Поэтому, только два года назад, когда Фонд Карлсберг профинансировал более крупные работы, археологи смогли приступить к новым, более крупным раскопкам и обнаружить тысячи важнейших находок. Все они будут тщательнейшим образом проанализированы, а результаты, наблюдения и выводы ученые опубликуют в ближайшие годы.