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Новак выразил обеспокоенность возможными санкциями США против "Северного потока-2"

13.09.2018 21:43
Новак выразил обеспокоенность возможными санкциями США против "Северного потока-2"

Глава Министерства энергетики России Александр Новак провел переговоры с министром энергетики США Риком Перри, пишет РБК. По итогам переговоров Новак заявил, что российская сторона обеспокоена возможностью наложения санкционных ограничений США на строительство российского газопровода "Северный поток - 2". Также, российский министр подчеркнул, что этот проект не станет препятствием для поставок американского СПГ в Европу. 

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