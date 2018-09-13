Новак выразил обеспокоенность возможными санкциями США против "Северного потока-2"

13.09.2018 21:43



Глава Министерства энергетики России Александр Новак провел переговоры с министром энергетики США Риком Перри, пишет РБК. По итогам переговоров Новак заявил, что российская сторона обеспокоена возможностью наложения санкционных ограничений США на строительство российского газопровода "Северный поток - 2". Также, российский министр подчеркнул, что этот проект не станет препятствием для поставок американского СПГ в Европу.