В МИД ответили на заявление Британии о ложном интервью Петрова и Боширова

13.09.2018 20:33



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление британского МИД о ложном интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которое они дали RT, пишет РИА Новости. Так, по ее словам, непонятно по какой причине МИД Британии счел интервью Петрова и Боширова ложью. Она подчеркнула, что после данного интервью ложью выглядят все заявления британских спецслужб. Захарова подчеркнула, что российская сторона неоднократно просила Великобританию предоставить материалы, которые подтвердили бы причастность Петрова и Боширова к ""делу Скрикалей"."