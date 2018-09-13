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Восточный экономический форум

На ВЭФ состоялся бизнес-диалог Россия-Европа. Подводим итоги

13.09.2018 18:50
На ВЭФ состоялся бизнес-диалог Россия-Европа. Подводим итоги

13 сентября на площадке Восточного экономического форума состоялся бизнес-диалог "Россия-Европа". В мероприятии приняли участие вице-президент ABB Ltd, председатель рабочей группы по модернизации и инновациям Ассоциации европейского бизнеса Михаил Аким, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Российской Федерации Сильви-Аньес Берманн, президент и главный исполнительный директор Arctia Ltd, председатель Арктического экономического совета Теро Ваурасте, президент, Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, Коммерческий директор, Siemens Russia Александр Либеров, а также представители иностранных организаций. Модератором диалога выступил президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов.  

Участники обсудили влияние экономических санкций на реализацию инвестиционных проектов европейских компаний на Дальнем Востоке, наиболее перспективные отрасли региона для инвестиций, а также меры, необходимые для повышения привлекательности Дальневосточного региона для европейских партнеров. 

По итогам бизнес-диалога Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Российской Федерации Сильви-Аньес Берманн отметила важную роль крупных французских компаний, таких как Леруа Мерлен, Societe General и других на рынке трудовых ресурсов России, а также роль французских поставщиков, которые занимают шестое место на российском рынке товаров и услуг. По ее словам, товарооборот между нашими странами вырос на 26%. 

Представители иностранных компаний, принимавшие участие в мероприятии, подтвердили свое желание работать в России и вкладывать инвестиции в перспективные российские проекты, в том числе и на Дальнем востоке, основными преимуществами которого являются его удачное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура, включая Северный морской путь . 

Вместе с тем, участники диалога отметили существующие проблемы региона, такие, как крайне низкая плотность населения и большая разница во времени с Москвой. Тем не менее они решаются переориентированием бизнеса на такие сегменты рынка, как business-to-business и бизнес-правительство, инфраструктурные проекты, имеющие серьезный потенциал, и энергоснабжение. 

Также, участники отметили необходимость развивать новейшие цифровые технологи и создавать новые производства на территории Дальневосточного региона.

В рамках ВЭФ состоялась Международная российско-японская конференция
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