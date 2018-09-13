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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект о наказании за отказ нанимать предпенсионеров

13.09.2018 14:03
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект о наказании за отказ нанимать предпенсионеров

Депутаты ГД в ходе пленарного заседания в первом чтении приняли президентский законопроект, в котором речь идет о наказании за отказ нанимать на работу граждан предпенсионного возраста, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее глава РФ Владимир Путин в первых числах сентября внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, суть которого сводится к следующему: отказ в приеме на работу либо необоснованное увольнение предпенсионеров грозит штрафом до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов.

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