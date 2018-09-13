Бывший министр экономики Украины рассказал, что нужно сделать, чтобы «разгромить Россию в пыль»

13.09.2018 11:31



Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, решил прокомментировать международные учения «Восток-2018», которые сегодня проходят в России. Как передает РИА Новости, в эфире местного телевидения Суслов заявил, что Россию «можно разгромить в пыль», если она не будет владеть ядерным оружием.

Что касается собственно учений, то, как считает бывший министр, они нацелены на то, чтобы другие государства старались избегать военного конфликта с РФ.