ЕС продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции против России

13.09.2018 10:49



Совет Евросоюза принял решение о продлении персональных антироссийских санкций, передает РБК со ссылкой на официальный сайт Совета. В сообщении говорится, что ограничения связаны с кризисом на Украине.

Уточняется, что санкции продлеваются на полгода, до 15 марта следующего года. В общей сложности, под них «попадают» 155 человек и 44 организации. Речь идет не только о заморозке активов, но и об ограничениях в передвижениях по миру.​