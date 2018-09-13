ЕС продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции против России
13.09.2018 10:49
Совет Евросоюза принял решение о продлении персональных антироссийских санкций, передает РБК со ссылкой на официальный сайт Совета. В сообщении говорится, что ограничения связаны с кризисом на Украине.
Уточняется, что санкции продлеваются на полгода, до 15 марта следующего года. В общей сложности, под них «попадают» 155 человек и 44 организации. Речь идет не только о заморозке активов, но и об ограничениях в передвижениях по миру.
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