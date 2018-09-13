В Пентагоне заявили, что работа «Белых касок» героическая

13.09.2018 08:34



Вашингтон считает, что работа, которую проводит организация «Белые каски», и которую Россия считает провокационной, по своей сути героическая. Об этом в беседе с РИА Новости заявил представитель Пентагона. Отметив, что БК спасли тысячи жизней и продолжает проявлять реакцию на бомбардировки «со стороны вооруженных сил России и «сирийского режима». Таким образом, представитель ведомства прокомментировал утверждение российской стороны о том, что «Белые каски» инсценируют применения химического оружия.