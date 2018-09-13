Сбербанк будет обжаловать арест акций своей «дочки» на Украине

13.09.2018 07:39



Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, банк собирается обжаловать арест акций своей дочерней компании на Украине, пишет РБК. В сообщении подчеркивается, что ведя деятельность на территории Украины, банк соблюдает все нормы законодательства страны. Также, представитель пресс-службы Сбербанка заявил, что финансовое состояние дочернего банка является стабильным и арест его акций никак не повлияет на его работу.