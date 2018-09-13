Владимир Путин прибыл на военные учения "Восток-2018"

13.09.2018 06:30



Как сообщает пресс-служба президента России, глава государства прибыл на военные учения "Восток-2018", пишет РЕН.ТВ. Так, по полученной информации, Владимир Путин находится на мероприятии, в рамках которого проходят совместные маневры Вооруженных сил России и Народно-освободительной армии Китая. Напоминаем, что военные учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае.