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Владимир Путин прибыл на военные учения "Восток-2018"

13.09.2018 06:30
Владимир Путин прибыл на военные учения "Восток-2018"

Как сообщает пресс-служба президента России, глава государства прибыл на военные учения "Восток-2018", пишет РЕН.ТВ. Так, по полученной информации, Владимир Путин находится на  мероприятии, в рамках которого проходят совместные маневры  Вооруженных сил России и Народно-освободительной армии Китая. Напоминаем, что военные учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае.

На учения «Восток-2018» прибыл Сергей Шойгу
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