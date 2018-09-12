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Восточный экономический форум

Жена Навального ответила на вызов Золотова

12.09.2018 22:42
Жена Навального ответила на вызов Золотова

Жена оппозиционера Алексея Навального прокомментировала вызов на дуэль, который получил ее муж от главы Росгвардии Виктора Золотова, пишет РБК. Так, в своем Instagram, Юлия Навальная назвала генерала Золотова "вором и трусом". Также, женщина заявила, что расценивает данные слова, как "угрозу от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью", и считает, что это угроза не только для ее мужа, но и для всей их семьи. 

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