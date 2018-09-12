Дональд Трамп подписал указ о введении санкций за вмешательство в выборы

12.09.2018 20:27



Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что президент США подписал документ, который вводит ответственность за вмешательство в выборы, пишет РИА Новости. Так, согласно документу, под санкционные ограничения попадут иностранные организации и физические лица, которых американские спецслужбы заподозрят во вмешательстве в выборы посредством, кибератак, дезинформации, ведения пропаганды или каким-либо другим способом.