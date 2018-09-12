Британия обвиняет Россию в искажении информации по "делу Скрипалей"

12.09.2018 19:57



Россия предоставляет Великобритании намеренно искаженные данные по "делу Скрипалей". Об этом заявил официальный представитель премьер-министра страны Терезы Мэй, пишет ТАСС. По его словам, на все запросы Британии в отношении этого дела, Россия отвечала ложными данными, скрывая правду. Представитель Мэй подчеркнул, что россияне, которых спецслужбы Британии подозревают в покушении на Скрипалей, являются сотрудниками ГРУ. С этими выводами согласились и международные партнеры Великобритании.