На рассмотрение в Госдуму внесли дуэльный кодекс

12.09.2018 18:57



Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес на рассмотрение Государственной думы РФ проект закона о возобновлении дуэльного кодекса в России, пишет РИА Новости. Так, согласно данному документу, дуэль возможна только между сотрудниками государственных и муниципальных служб и только с письменного разрешения вышестоящего руководителя, который, кроме прочего, должен оценить достоин ли соперник чести драться на дуэли с его подчиненным.

Данная инициатива появилась после того, как глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль оппозиционера Алексея Навального.