Стоимость акций «Русала» взлетела на 25%

12.09.2018 14:10



Акции алюминиевой компании «Русал» взлетели в стоимости на 25% - что стало максимумом за месяц, передает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. Сообщается, что это произошло на фоне позитивных новостей, связанных с самой компанией.

На 13:14 по мск стоимость бумаг выросла на 12,8%. До этого, в минувшую среду, акции росли в цене почти на 25%, до отметки 24,68 рубля (максимум с 14 августа). При этом индекс Московской биржи при этом поднимался на 0,5%.