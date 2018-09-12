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Пенсионная реформа

В Госдепе заявили, что США готовы поставлять оружие Украине в связи с ситуацией на Азове

12.09.2018 13:32
В Госдепе заявили, что США готовы поставлять оружие Украине в связи с ситуацией на Азове

Штаты выражают свою обеспокоенность в связи с ситуацией, которая происходит на Азовском море, и по этой причине готовы продолжать поставлять Украине вооружение. Как передает ТАСС, об этом в интервью Deutsche Welle заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

По словам Волкера, Россия резко нарастила присутствие военных кораблей, а также проверяет входящие и выходящие корабли, причем, делает это как никогда в агрессивной манере. «Это дополнительный предмет обеспокоенности», - подчеркнул спецпредставитель.

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