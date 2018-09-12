Раскрыто хищение крупной суммы денег в Фонде кино

12.09.2018 12:42



Из Фонда кино была похищена крупная сумма денег, которая предназначалась на производство нескольких фильмов. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал сотрудник пресс-центра МВД. В сообщении говорится, что в конце прошлого месяца было возбуждено несколько дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере», и уже в этом месяце дела для расследования было решено передать в УВД по Западному административному округу.

Сумма украденной суммы не уточняется. Вместе с этим, как напоминает агентство, особо крупным размером считается ущерб от миллиона рублей.