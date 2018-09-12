В Сочи турист с ведром на голове ограбил магазин

12.09.2018 12:27



Сотрудники сочинской полиции провели задержание мужчины, ограбившего магазин в Адлерском районе, передает Интерфакс со ссылкой на областное Главное управление МВД РФ. Им оказался житель Челябинской области. Как сообщается, мужчина пришел в магазин с ведром на голове, и стал угрожать физической расправой. После этого он украл из кассы около двух тысяч рублей и скрылся. Задержали его неподалеку от места преступления. Сейчас он пребывает в изоляторе временного содержания.

По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).