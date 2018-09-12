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Пенсионная реформа

Владимир Путин призвал «подозреваемых» в отравлении Скрипалей выступить в СМИ

12.09.2018 11:25
Владимир Путин призвал «подозреваемых» в отравлении Скрипалей выступить в СМИ

Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии ВЭФ выступил с заявлением о том, что российские власти знают личности подозреваемых по делу Скрипалей, передает РИА Новости. «Мы знаем, кто они такие, мы их нашли», — произнес российский лидер. Отметив, что это гражданские лица. Путин также выразил надежду, что «они сами появятся, сами все расскажут». Обратившись к ним (не называя имен) президент сказал: «… Пускай они придут куда-нибудь в средства массовой информации… Ничего там особенно криминального нет, уверяю вас».

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