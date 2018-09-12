Президент России предложил премьеру Японии заключить мирный договор до конца года

12.09.2018 10:55



Российский лидер Владимир Путин во время пленарного заседания «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» на ВЭФ выступил с предложением до конца года заключить мирный договор между Россией и Японией.

Говоря об этом предложении, президент РФ отметил, что переговоры между странами идут уже 70 лет. В этом плане от премьера Японии прозвучало предложение о том, чтобы поменять подходы. На что Путин ответил утвердительно: «давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий».