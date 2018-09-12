Макгрегора просят выйти на бой с Нурмагомедовым под Егора Крида

12.09.2018 10:20



Болельщики из России обратились с просьбой к эпатажному ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Коноу Макгрегору 6 октября выйти на бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в сопровождении песни Егора Крида. Как передает Лента.ру, пользователи даже устроили флешмоб с хештегом #ВыйдиПодКрида. О реакции самого Макгрегора пока ничего не известно.

Собственно флешмоб происходит на фоне недавнего конфликта, который произошел между Нурмагомедовом с Кридом и Тимати. Изначально дагестанский боец заявил, что отмена концерта Крида в Махачкале – это «невеликая потеря». Что, собственно, вызвало конфликт и продолжение словесной перепалки с оскорблениями со стороны бойца.