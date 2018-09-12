В ВСУ катастрофически не хватает военной техники

12.09.2018 09:44



В ВСУ пытаются скрыть факт нехватки военной техники в Донбассе. Как передает РИА Новости, об этом рассказал представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. По его словам, техники не хватает даже в так называемых «элитных» подразделениях армии Украины. Чтобы восполнить этот недостаток, руководство ВСУ выписывает старую, снятую с хранения, технику. Таким образом, украинская армия пытается создать иллюзию боеготовности национальных Вооруженных сил.