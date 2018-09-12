Герман Греф выступила на ВЭФ

12.09.2018 06:12



Глава ПАО Сбербанк Герман Греф выступил на Восточном экономическом форуме. Он прочел лекцию о компетенциях будущего и новых технологических трендах в рамках презентации Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета. А также ответил на вопросы студентов и преподавателей Дальневосточного федерального университета и гостей мероприятия. В числе прочего, Герман Греф рассказал как стать успешным человеком и что такое успех в его понимании.

"Что такое успех - общее количество решений которые вы приняли успешно, к общему количеству решений которые вы приняли в жизни".

Также, Герман Греф предоставил бесплатный доступ для всех членов Школы цифровой экономики в электронную библиотеку Сбербанка.