На ВЭФ будет подписано соглашение между РЭЦ, Wizart и китайским партнером

12.09.2018 05:59



12 сентября на стенде РЭЦ на Восточном экономическом фруме будет подписано трехстороннее соглашение между Российским экспортным центром, крупным китайским дистрибутором HY Media/CAYIE INTERNATIONAL MEDIA GROUP LIMITED и анимационной компанией "Wizart". Подписи под документом поставят Генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев, Генеральный директор HY Media/CAYIE INTERNATIONAL MEDIA GROUP LIMITED Лиша Нинг, Генеральный продюсер компании Wizart Юрий Москвин.

Это будет первый проект, в котором примет учистие китайская компания. Благодаря HY Media/CAYIE INTERNATIONAL MEDIA GROUP LIMITED в качестве партнеров проекта анимационного фильма «Снежная Королева: Зазеркалье» выступят несколько китайских компаний.

Информационно-маркетинговую поддержку российско-китайский проект, а также другие анимационные продукты «Wizart» на территории Китая получат от Российского экспортного центра в рамках специализированных выставок и презентаций отечественных креативных индустрий, а также проекта «Made in Russia».