Владимир Путин провел переговоры с Си Цзиньпином на ВЭФ

11.09.2018 23:27



В рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, глава России Владимир Путин провел переговоры со своим коллегой председателем КНР Си Цзиньпином, пишет газета Известия. Так, президент отметил возросший товарооборот между Россией и Китаем, который в настоящее время составляет порядка $50 млрд, а к концу года, по ожиданиям президента, достигнет рекордного уровня в $100 млрд. Подтвердил заинтересованность российской стороны в использовании национальных валют при расчетах. Отметил развитие отношений двух стран в сфере энергетики, в том числе использовании мирного атома, а также рассказал о строительстве газопровода «Сила Сибири». По итогам переговоров главы России и КНР договорились об активизации сотрудничества стран.