Лаборатория США под Тбилиси проводит эксперименты над людьми

11.09.2018 21:41



Глава общественного движения "Грузия за рубежом" и бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой инициировать расследование в отношении американской лаборатории имени Ричарда Лугара, сотрудники которой проводили опыты над людьми, пишет РИА Новости. По его словам, в лаборатории, расположенной недалеко от Тбилиси, проводились опыты над жителями Грузии, которые заканчивались летальным исходом. Действия сотрудников лаборатории были согласованы с администраций бывшего президента США Барака Обамы.