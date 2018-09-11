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Пенсионная реформа

Лаборатория США под Тбилиси проводит эксперименты над людьми

11.09.2018 21:41
Лаборатория США под Тбилиси проводит эксперименты над людьми

Глава общественного движения "Грузия за рубежом" и бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой инициировать расследование в отношении американской лаборатории имени Ричарда Лугара, сотрудники которой проводили опыты над людьми, пишет РИА Новости. По его словам, в лаборатории, расположенной недалеко от Тбилиси, проводились опыты над жителями Грузии, которые заканчивались летальным исходом. Действия сотрудников лаборатории были согласованы с администраций бывшего президента США Барака Обамы.

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